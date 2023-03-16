Перенимая опыт Британской империи, США несут разрушения по всему миру.
Год назад в США вышла книга Кэролайн Эткинс "Наследие насилия". В ней рассказывается о закате Британской империи. Однако обозреватель РИА "Новости" Дмитрий Косырев предпочёл сравнить описанное в книге с нынешним положением Соединённых Штатов.
По мнению Косырева, организация американцами кровавых революций вблизи российских границ — нечто иное, как типичное поведение отступающей глобальной империи.
Эткинс в своей книге анализирует психологию англосакса, который теряет силу. Имперские державы уверены, что "отсталые" общества должны быть улучшены посредством насильственного навязывания своей идеологии и свободной торговли.
Именно это и стало краеугольным камнем во внешней политике США. Правда, Вашингтон учёл уроки провала предшественников и создал империю без прямого управления колониями. Но сути это не меняет. Как показывает история, в конечном итоге всякой империи суждено умереть.
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