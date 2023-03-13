The Telegraph: Переход Британии на зелёную энергетику провалился

Энергетическая политика Британии потерпела крах.

Переход Великобритании на "зелёную" повестку, подразумевавший нулевые выбросы к 2050 году, оказался неудачным. Сейчас правительство страны заявляет, что для укрепления энергобезопасности Британии понадобится больше ископаемого топлива. Власти хотят вернуться к углю, чтобы обеспечить нормальное энергоснабжение.

"Энергетическая политика Великобритании была и остается полной катастрофой. Экологически чистые проекты требуют много времени и финансов, которых у страны нет", — пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что энергетической отрасли мешает налог на непредвиденную прибыль.

Ситуация могла бы улучшиться, если бы Британия заменила уголь на мирный атом. Однако последняя британская АЭС была закрыта ещё в 1995-ом, а потенциальное строительство новой закончится только к 2027 году.