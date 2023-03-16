В США опасаются за судьбу дрона MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшего в Чёрное море: военная технология может попасть "не в те руки". О последствиях инцидента рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.
После произошедшего в Госдепартамент был вызван российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал случившееся провокацией со стороны США и призвал прекратить полёты вблизи границ Российской Федерации.
Аналитики считают, что в дальнейшем США будут действовать аккуратнее. По мнению Алексея Леонкова, инцидент нельзя квалифицировать как повод для объявления войны.
Нармания отмечает, что дроны США играют важную роль в обеспечении боеспособности ВС Украины. Они собирают данные о войсках ВС РФ. Беспилотники кружили в воздухе во время всех резонансных акций Киева.
"И сейчас в Пентагоне заявляют, что "ничего не изменилось" — американские самолёты продолжат действовать везде, "где позволяет международное право". Правда, перед военными стоит куда более актуальная задача: найти обломки. Либо сделать так, чтобы они не достались оппонентам", — пишет Нармания.
После инцидента у РФ появилась уникальная возможность изучить целый американский дрон. Перед американцами стоит выбор: либо оперативно отыскать обломки дрона самостоятельно, либо допустить попадание частей "Жнеца" в руки российских инженеров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.