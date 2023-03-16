РИА Новости: Россия поставила Соединённые Штаты Америки перед выбором

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В США опасаются за судьбу дрона MQ-9 Reaper ("Жнец"), упавшего в Чёрное море: военная технология может попасть "не в те руки". О последствиях инцидента рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

После произошедшего в Госдепартамент был вызван российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал случившееся провокацией со стороны США и призвал прекратить полёты вблизи границ Российской Федерации.

Аналитики считают, что в дальнейшем США будут действовать аккуратнее. По мнению Алексея Леонкова, инцидент нельзя квалифицировать как повод для объявления войны.

Нармания отмечает, что дроны США играют важную роль в обеспечении боеспособности ВС Украины. Они собирают данные о войсках ВС РФ. Беспилотники кружили в воздухе во время всех резонансных акций Киева.

"И сейчас в Пентагоне заявляют, что "ничего не изменилось" — американские самолёты продолжат действовать везде, "где позволяет международное право". Правда, перед военными стоит куда более актуальная задача: найти обломки. Либо сделать так, чтобы они не достались оппонентам", — пишет Нармания.

После инцидента у РФ появилась уникальная возможность изучить целый американский дрон. Перед американцами стоит выбор: либо оперативно отыскать обломки дрона самостоятельно, либо допустить попадание частей "Жнеца" в руки российских инженеров.