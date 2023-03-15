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Зеленский: мир ошибается, когда не ждёт силы от украинцев

0:42
Мир

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, другие страны совершают ошибку, когда недооценивают украинский народ.

Зеленский: мир ошибается, когда не ждёт силы от украинцев

Обозреватели Telegram-канала "Страна.ua" предположили, что Зеленский таким образом прокомментировал материал, опубликованный изданием Washington Post, посвящённый проблеме снижения уровня подготовки ВСУ.

"Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины", — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что украинский президент призвал усилить обороны Артёмовска.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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