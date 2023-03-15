По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, другие страны совершают ошибку, когда недооценивают украинский народ.
Обозреватели Telegram-канала "Страна.ua" предположили, что Зеленский таким образом прокомментировал материал, опубликованный изданием Washington Post, посвящённый проблеме снижения уровня подготовки ВСУ.
"Когда мир ошибочно не ожидает от украинцев сил, миллионы наших людей проявляют такую смелость, что в мире не остается ни одного уголка, где бы не слышали о силе Украины", — сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что украинский президент призвал усилить обороны Артёмовска.
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