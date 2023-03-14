Страны имеют право увидеть "результат" за деньги, которые предоставили Украине, заявил лидер канадской оппозиции, политик Пьер Пуальевр. По его словам, непонятно, почему Киев тратит огромные суммы на "бюрократические вопросы".
Так, по словам Пуальевра, украинским властям стоило бы обратить внимание на закупку передовой военной техники, а не решение собственных "бюрократических" вопросов.
"Я считаю, что нужно получить результат за наши деньги. Они (Киев. — Прим. ред.) много тратят на внутреннюю бюрократию и недостаточно на передовую военную технику", — заявил лидер оппозиции на брифинге.
Какой конкретно результат хотят увидеть канадцы, Пуальевр не уточнил.
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