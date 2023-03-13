Кнутов: манёвр бомбардировщика ВВС США вблизи Санкт-Петербурга мог привести к ядерному конфликту

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Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал пролёт бомбардировщика ВВС США неподалёку от Санкт-Петербурга 11 марта. Эксперт в разговоре с iReactor отметил, что таким образом Вашингтон продемонстрировал свои агрессивные намерения по отношению к России, показав свою готовность к ядерной атаке по второму крупнейшему городу РФ.

При этом эксперт отметил, что этот манёвр был частью польско-американских учений, а в реальной обстановке "вряд ли самолёту США кто-то дал бы это сделать".

Кнутов подчеркнул, что такого рода непродуманные действия Вашингтона могут способствовать разжиганию ядерного конфликта.

"Действия американского бомбардировщика можно рассматривать не как учебные, а как подготовку к мировой атаке. Естественно, мы могли бы предпринять какие-то меры — сбить его либо атаковать. В результате может начаться ядерный конфликт. Поэтому я считаю, что действия США, в данном случае, непродуманные, безответственные", — сказал историк.

Кнутов добавил, что в Пентагоне, похоже, не понимают, к каким последствиям могут привести такие манёвры. В качестве ответной меры он предложил поднять российские ТУ-95 либо ТУ-160, которые будут отрабатывать боевые задачи "где-то в 200 километрах от Нью-Йорка".