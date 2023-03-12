Консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер не смог скрыть своего возмущения после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирное движение ФРГ не порицает "убийства и пытки украинцев российскими бойцами".
Немецкий политик отметил, что оскорбления, которые позволяет себе Кулеба и другие представители киевского правительства, возмутительны.
"Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. Возмутительно. В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путем переговоров, а не силой", — написал Тоденхефер в Twitter*.
Лидер партии Team Todenhöfer напомнил, что Германия и так уже слишком много сделала для Украины, а Киеву неплохо бы сначала разобраться со своими внутренними проблемами и невероятной по объёмам коррупцией, прежде чем кого-то поучать.
"Вторая по коррумпированности страна в Европе не будет нашим моральным учителем", — подчеркнул Тоденхефер.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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