Шольц заявил, что за год очень много раз созванивался с Путиным и подолгу с ним общался

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что за год "очень много раз" созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным и "подолгу" с ним общался.

Шольц встретился с согражданами в городе Котбус. В ходе дискуссии он заявил, что после последней личной встречи с Путиным в 2022 году, он много раз общался с ним по телефону. Канцлер подчеркнул, что продолжит диалог с российским президентом, несмотря на то, что них разные взгляды на ситуацию на Украине.

Так канцлер ответил на вопрос обеспокоенной женщины, упомянувшей нашедшую широкую поддержку инициативу политика Сары Вагенкнехт, которая выступает за переговоры и прекращение поставок оружия Киеву.

"Если говорить о переговорах, то должно быть что-то, что не является навязанным миром", — заявил Шольц.