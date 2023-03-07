Полковник Райснер заявил, что ВС РФ скоро освободят Артёмовск от ВСУ

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Вооружённые силы России в скором времени могут освободить Артёмовск (Бахмут). Такое заявление сделал австрийский полковник Маркус Райснер. Он отметил, что ВС Украины уже вывели из города большую часть войск.

"Если не будет ещё одного сюрприза, Бахмут скоро падёт", — приводит слова эксперта немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Райснер сообщил, что ВСУ начали отступать из Артёмовска ещё две недели назад. Сначала армия Украины отвела тяжёлую технику, а сейчас пытается эвакуировать пехоту.

Давление ВС РФ привело к тому, что противник не смог начать наступательные действия в районе Мелитополя. Они планировались на конец осени 2022 года.