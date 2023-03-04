Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что армия остро нуждается в артиллерийских орудиях, боеприпасах, военных самолётах и бронетехнике, вызвали настоящий шок у граждан страны.
Пост украинского лидера в Twitter* собрал сотни негативных комментариев.
"Куда уходят все эти миллиарды военной поддержки?" — интересуются пользователи у президента.
Украинцы также спрашивают, как в таком случае стоит расценивать все недавние обещания о скорой победе ВСУ. Зеленскому посоветовали всерьёз задуматься о заключении мирного договора с Россией, что позволит "спасти большую часть страны".
Ранее китайские эксперты пришли к выводу, что власти США начали намекать Киеву о необходимости оплаты всей военной помощи от Пентагона.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Из-за критического положения на фронте украинские военные могут поднять восстание против президента страны Владимира Зеленского.