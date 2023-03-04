Украинцев шокировали слова Владимира Зеленского о бедственном положении ВСУ

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что армия остро нуждается в артиллерийских орудиях, боеприпасах, военных самолётах и бронетехнике, вызвали настоящий шок у граждан страны.

Пост украинского лидера в Twitter* собрал сотни негативных комментариев.

"Куда уходят все эти миллиарды военной поддержки?" — интересуются пользователи у президента.

Украинцы также спрашивают, как в таком случае стоит расценивать все недавние обещания о скорой победе ВСУ. Зеленскому посоветовали всерьёз задуматься о заключении мирного договора с Россией, что позволит "спасти большую часть страны".

Ранее китайские эксперты пришли к выводу, что власти США начали намекать Киеву о необходимости оплаты всей военной помощи от Пентагона.

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