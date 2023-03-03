Николай Долуда: "Время всеобщего отпора фашизму – пришло!"

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В Тель-Авиве у консульства США прошел митинг в поддержку России и спецоперации. Его участники выступили против неонацизма, политики киевских властей и поставок вооружения Украине.

Организатором акции выступила местная общественная организация "Израильское антинацистское движение". С флагами России, Израиля, Белоруссии, Чечни, народных республик Донбасса и со Знаменем Победы митингующие прошли маршем по набережной до расположенного неподалеку консульства США.

Собравшиеся вместе исполнили гимны России и Израиля. Под музыку песен военных лет они скандировали лозунги "Фашизм не пройдет!" и "Россия!", пели "Катюшу".

— Свой протест у посольства США израильтяне выразили песней "Вставай, страна огромная!" — как колокол, мощной, зовущей, объединяющей и напоминающей о том, что время всеобщего отпора фашизму — пришло! Народам всех стран Европы библейский народ подал пример того, что больше молчать нельзя! Нацизм сегодня — у ворот каждого государства, чьи народы не желают быть поглощенными мертвыми водами нацистской цивилизации, не желают подчиняться безумию Байдена, который стремительно теряет способность даже воспроизводить речь. В умственных способностях и физических силах Байдена управлять страной сомневаются даже сами американцы. И молчаливое подчинение нечленораздельному мычанию президента США означает согласие с тем приговором, который вынес радикально и бесповоротно постаревший, как Кащей Бессмертный, Байден, — сказал Всероссийский атаман Николай Долуда.

По словам атамана ВсКО, в случае с Байденом — возраст — это не вопрос срока жизни, это вопрос душевного здоровья и способности здраво мыслить.

— Сам Господь, мироздание, природа — блокируют, запрещают, отменяют Байдена и его безумные идеи! — считает атаман Всероссийского казачьего общества.