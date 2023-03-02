Примерно 50 тысяч украинских бойцов прошли курс обучения в западных странах, где их тренировали по натовским стандартам. Такой информацией поделился генерал ВСУ Виктор Назаров с немецким изданием Spiegel.
"Я думаю, примерно 50 тыс.", — сказал Назаров, когда ему задали вопрос о количестве бойцов ВСУ, проходящих подготовку на Западе.
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщал о планах Евросоюза провести подготовку примерно 30 тысяч солдат ВСУ.
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