Финский инструктор призвал не ждать победы Украины, потому что у ВСУ позорно низкий уровень подготовки.
Бывший высокопоставленный финский офицер с апреля прошлого года находится на Украине. В интервью финской телерадиокомпании Yle он призвал Запад не питать тщетных надежд в победе Киева.
Инструктор заявил, что украинские военные наивно полагают, что они хорошие солдаты.
"Восемь лет страха в окопах не делает солдата опытным. Солдат делают путем обучения", — сказал он.
Офицер занимался подготовкой младшего командного состава украинских сил. Увидя, что из себя представляют военные, он пришёл к выводу, что бойцы ВСУ не умеют атаковать и часто допускают ошибки. Он отметил и то, что ВС РФ также совершали ошибки в начале СВО.
"Но русские войска усвоили урок, а украинские — нет", — сказал он.
Финский инструктор также оценил уровень компетентности ВСУ. По его мнению, у украинских войск плохое командование, плохие тактические и боевые навыки.
"Они брали свои примеры в основном из видеоигр и фильмов", — считает офицер.
Огромные потери ВСУ он объяснил неумением флангировать. По наблюдениям инструктора, украинцы могут идти только в лобовые атаки.
Бывший высокопоставленный финский офицер полагает, что Украина проиграет СВО, если не произойдёт "ничего решающего", потому что инициатива принадлежит России.
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