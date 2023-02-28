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Финский инструктор призвал не ждать победы Украины: у ВСУ позорно низкий уровень

1:38
Мир

Финский инструктор призвал не ждать победы Украины, потому что у ВСУ позорно низкий уровень подготовки.

Финский инструктор призвал не ждать победы Украины: у ВСУ позорно низкий уровень

Бывший высокопоставленный финский офицер с апреля прошлого года находится на Украине. В интервью финской телерадиокомпании Yle он призвал Запад не питать тщетных надежд в победе Киева.

Инструктор заявил, что украинские военные наивно полагают, что они хорошие солдаты.

"Восемь лет страха в окопах не делает солдата опытным. Солдат делают путем обучения", — сказал он.

Офицер занимался подготовкой младшего командного состава украинских сил. Увидя, что из себя представляют военные, он пришёл к выводу, что бойцы ВСУ не умеют атаковать и часто допускают ошибки. Он отметил и то, что ВС РФ также совершали ошибки в начале СВО.

"Но русские войска усвоили урок, а украинские — нет", — сказал он.

Финский инструктор также оценил уровень компетентности ВСУ. По его мнению, у украинских войск плохое командование, плохие тактические и боевые навыки.

"Они брали свои примеры в основном из видеоигр и фильмов", — считает офицер.

Огромные потери ВСУ он объяснил неумением флангировать. По наблюдениям инструктора, украинцы могут идти только в лобовые атаки.

Бывший высокопоставленный финский офицер полагает, что Украина проиграет СВО, если не произойдёт "ничего решающего", потому что инициатива принадлежит России.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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