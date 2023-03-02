Мирошник: Запад предпочитает "переговоры" с приставленным к голове России стволом

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны Североатлантического альянса хотят усадить за стол переговоров Москву и Киев, но только после того, как "приставят ствол к голове России", заявил бывший посол ЛНР Родион Мирошник.

В риторике западных лидеров всё чаще звучит мысль, что перед началом мирных переговоров стоит помочь Украине добиться успехов на поле боя, чтобы обеспечить "сильную руку" украинской делегации.

"Запад твердит только об одной форме переговоров — переговоры о капитуляции России!" — подчеркнул дипломат.

Это не что иное, отметил он, как способ навязать РФ форму поражения, а значит специальную военную операцию необходимо продолжать до победы.

Ранее представитель администрации Запорожской области России заверил, что крупномасштабное контрнаступление ВСУ маловероятно, а подобными обещаниями Киев просто успокаивает украинцев.