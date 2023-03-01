Зеленский призвал НАТО и США отправить дочерей и сыновей воевать на Украину

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Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами прокомментировал участие США и НАТО в украинском конфликте и предложил Западу отправлять своих детей в зону боевых действий.

"США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей точно так же, как мы отправляем сыновей и дочерей. И им придётся воевать. И они будут умирать", — жестко заявил лидер Незалежной.

Телеведущая Ольга Скабеева убеждена, что таким образом Зеленский провоцирует полномасштабную войну Запада и России.

"Зеленский призывал НАТО вступить в конфликт", — указала она в своём Telegram-канале.