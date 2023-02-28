Бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о последствиях геополитического кризиса, который начался из-за вооружённого столкновения Москвы и Киева, увеличения напряжённости между Пекином и Вашингтоном.
По словам генерала США в отставке, сейчас державы конкурируют между собой. Экономический рост значительно связан с геополитикой, подчеркнул экс-разведчик. Вместе с этим он заявил, что глобальная интеграция и мировая торговля замедлились.
"Глобализация превратилась в "балансировку", — отметил Петреус, передаёт Bloomberg.
Ранее руководитель Китая Си Цзиньпин указал на риск рецессии мировой экономики. Также лидер страны призвал способствовать более устойчивому глобальному развитию.
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