Си Цзиньпин: мировой экономике грозит рецессия

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что необходимо поддерживать развивающие государства, потому как мировая экономика может столкнуться со спадом производства и замедлением темпов экономического роста, а именно на них ляжет вся тягость ситуации.

"Мы должны способствовать более устойчивому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается с препятствиями, а мировая экономика — с риском рецессии", — сказал он на саммите G20, сообщает внешнеполитическое ведомство Китая.

По словам главы КНР, очень важно уделять внимание вопросам развития с учётом интересов развивающихся стран.

"Нам необходимо выстраивать партнёрство для восстановления мировой экономики, сделать развитие приоритетом и поставить в центр людей", — заключил он.

Ранее сообщалось, конкуренция между КНР и США неминуемо перерастёт в конфликт. "Двадцатка" крупнейших экономик мира как совещательный международный орган доживает последние дни. На смену G20 придёт "БРИКС+".