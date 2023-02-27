Глава Чехии допустил, что Киеву придётся отдать территории — "Это не моя кровь, а ваша"

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Новый президент Чехии Петр Павел не исключил, что ради установления мира Киеву придётся пойти на компромисс и уступить территории. По его словам, притязания Украины на "возврат" земель обернутся катастрофой.

Как подчеркнул Павел, нужно готовится к "любым сценариям" развития ситуации.

"Некоторые сценарии могут заключаться в том, что Украина — не только люди, но и политическое руководство, осознают, что выгоды от возвращения всей территории обойдутся слишком неподъёмной ценой", — пояснил Павел украинским СМИ.

По его словам, достаточно просто призывать украинский народ биться "до последней капли крови", когда кровь проливается в чужих государствах.

"Гораздо проще сказать вам: вы должны придерживаться принципа "до последней капли крови". Звучит хорошо, но это не моя кровь, а ваша", — резюмировал новый чешский лидер.