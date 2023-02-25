На Западе объявляют своей победой принятую накануне годовщины начала спецоперации на Украине резолюцию Генассамблеи ООН. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поддержка Киева "подавляющим большинством" стран — важный сигнал для ухода России с украинских территорий. Формальные итоги голосования должны подтверждать её правоту, но на самом деле это не так, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.
Публицист отметил, что за резолюцию ООН проголосовала 141 страна. Однако анализ состава голосовавших и не голосовавших показывает, что ситуация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, а на стороне Запада находится меньшая часть человечества.
"Голосование в ООН является для Запада важным элементом информационной войны с Россией, но не более того. Реальный расклад сил на Западе очень хорошо себе представляют, хотя с высоких трибун предпочитают говорить о том, как "сплотили весь мир против России"", — считает автор публикации.
Он добавил, что нашли в себе силы не подчиниться давлению Запада не только те 7 стран, которые голосовали против, но и те 32, которые воздержались или не участвовали (13). Получается совсем не маленькая цифра — 51 государство, за вычетом России. А если разобрать, из кого она складывается, то и вовсе окажется большинство человечества, заключил эксперт.
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