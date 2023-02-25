РИА Новости: Китай сделал ставку в украинской игре

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Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине, который все так долго ждали, сделав тем самым ставку в украинской игре. Альтернативные предложения, выдвинутые Киевом и Западом, очень сложно называть мирной инициативой, так как они явно не устраивают Москву. Об этом пишет в авторской колонке обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

По мнению публициста, план Пекина не является ни пророссийским, ни антироссийским. Он — прокитайский. И в нём есть пункты, — например, первый, — которые в Киеве с радостью поддержат.

При этом США ровно в день публикации плана ввели ограничения против китайских компаний за помощь России в обходе санкций, добавил эксперт.

"В общем, китайская инициатива представляет собой скорее не только и не столько план по выходу из украинского кризиса, сколько принципиальную позицию по переустройству глобальной архитектуры безопасности в постконфликтный период", — отметил журналист.

Добавим, вчера на большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в китайском мирном плане есть пункты, над которыми стоит работать.