Украинские СМИ проинформировали о взрывах в Херсоне

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В Херсоне раздалось несколько взрывов. Информация об этом появилась в украинском издании "РБК-Украина".

"В Херсоне прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что город находится под обстрелом РСЗО с левого берега", — сообщили в Telegram-канале издания.

Аналогичную информацию распространило издание "Общественное".

"В Херсоне слышны взрывы", — указано в Telegram-канале СМИ.

Херсон, а также правобережная часть Херсонской области, остаётся под контролем Киева.