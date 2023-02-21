В Херсоне раздалось несколько взрывов. Информация об этом появилась в украинском издании "РБК-Украина".
"В Херсоне прозвучали взрывы. Местные телеграм-каналы сообщают, что город находится под обстрелом РСЗО с левого берега", — сообщили в Telegram-канале издания.
Аналогичную информацию распространило издание "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", — указано в Telegram-канале СМИ.
Херсон, а также правобережная часть Херсонской области, остаётся под контролем Киева.
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