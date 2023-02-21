Ищенко: польская армия зайдёт на Украину только под прикрытием американцев

Вашингтон всеми силами пытается склонить Варшаву развязать вооружённый конфликт с Россией, заявил политолог Ростислав Ищенко, но без гарантией со стороны США Польша не начнёт войну с РФ.

"Они (польская армия. — Прим. ред.) даже и хотели бы, и даже согласны идти в первом эшелоне, но они хотят, чтобы хотя бы в третьем — шли американцы", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Такое положение вещей, отметил политолог, вовсе не устраивает Пентагон. Там считают, что весь контингент американских войск должен остаться в Польше, чтобы в случае поражения Варшавы русские не смогли захватить Восточную Европу.

"При заходе на Украину у Польши отсутствуют договорённости с Россией. Нет и демаркационной линии, поэтому никто не сможет предсказать заранее, как далеко зайдёт и где остановится российская армия", — уточнил Ищенко.

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