Барбашов: Киев эксгумирует 27 тел жителей Снигирёвки, чтобы выдать их за жертв ВС РФ

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Украинские власти готовят в Снигирёвке провокацию против российских войск, для чего раскапывают могилы местных жителей, заявил Юрий Барбашов.

По словам главы российской администрации Снигирёвского района Херсонской области, Киев намерен выдать трупы погибших от обстрелов ВСУ за жертв "агрессии армии России".

"Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, погибших во время того, как город находился под контролем российской армии", — пояснил Барбашов в интервью агентству РИА Новости.

Он признал, что российские правоохранительные органы задерживали жителей Снегирёвки, которых подозревали в сотрудничестве с ВСУ, но после необходимых следственных действий все задержанные "были отпущены целыми и невредимыми". Районный глава заверил: все погибшие стали жертвами беспорядочных обстрелов украинских боевиков.

Ранее стало известно, что украинский депутат обратился к руководству НАТО с просьбой организовать убийство президента России.