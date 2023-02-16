Политолог: присоединение Абхазии и Южной Осетии к России невозможно

Директор Института политических исследований Сергей Марков ответил, объявит ли лидер РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию о включении Абхазии и Южной Осетии в состав России.

"Присоединение республик абсолютно невозможно", — подчеркнул эксперт, передаёт Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, Абхазия хочет быть независимой, не входить в состав РФ. В Южной Осетии же другая ситуация, отметил политолог. Он предупредил, что если Грузия введёт санкции против Москвы, регион станет частью России. Пока её власти уважают позицию Тбилиси, сказал собеседник издания.

Известно, что Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля. На следующий день пройдёт внеплановое заседание Госдумы и Совфеда, Москву посетят руководители Абхазии и Южной Осетии.