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Политолог Солонников допустил, что Путин предложит быстрые решения к годовщине СВО

Политика

Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля может предложить быстрые решения, которые нужно оперативно утвердить. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников, комментируя в интервью Pravda.Ru сообщение о внеплановом заседании Госдумы и Совфеда 22 февраля.

Политолог Солонников допустил, что Путин предложит быстрые решения к годовщине СВО

Эксперт не исключил, что российский лидер выступит с инициативой рассмотреть законопроекты, связанные с кадровыми назначениями или спецоперацией.

"Вспомним, однажды послание закончилось отставкой правительства и большими кадровыми перестановками. Может быть, нечто подобное произойдёт и в этот раз. Думаю, заседание готовят на всякий случай. Есть вероятность того, что президент предложит что-то решить оперативно и быстро", — сказал собеседник издания.

Солонников также подчеркнул: политологи предполагали, что Путин выступит с громким заявлением, которое решит всё будущее спецоперации, во время визита в Санкт-Петербург или Сталинград. По словам специалиста, прогнозы не сбылись, поэтому "ждём третий раз".

"С определённой долей вероятности результат будет такой же, как в первых двух", — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в следующую среду, 22 февраля, пройдёт внеплановое заседание Госдумы и Совета Федерации. Нижняя палата Федерального собрания соберётся утром, а Совфед — в 15:00 мск.

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Путин всё-таки ударит на опережение?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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