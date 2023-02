Политолог Солонников допустил, что Путин предложит быстрые решения к годовщине СВО

Президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля может предложить быстрые решения, которые нужно оперативно утвердить. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Солонников, комментируя в интервью Pravda.Ru сообщение о внеплановом заседании Госдумы и Совфеда 22 февраля.

Эксперт не исключил, что российский лидер выступит с инициативой рассмотреть законопроекты, связанные с кадровыми назначениями или спецоперацией.

"Вспомним, однажды послание закончилось отставкой правительства и большими кадровыми перестановками. Может быть, нечто подобное произойдёт и в этот раз. Думаю, заседание готовят на всякий случай. Есть вероятность того, что президент предложит что-то решить оперативно и быстро", — сказал собеседник издания.

Солонников также подчеркнул: политологи предполагали, что Путин выступит с громким заявлением, которое решит всё будущее спецоперации, во время визита в Санкт-Петербург или Сталинград. По словам специалиста, прогнозы не сбылись, поэтому "ждём третий раз".

"С определённой долей вероятности результат будет такой же, как в первых двух", — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в следующую среду, 22 февраля, пройдёт внеплановое заседание Госдумы и Совета Федерации. Нижняя палата Федерального собрания соберётся утром, а Совфед — в 15:00 мск.

