Президент Польши Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не направит оружие

Если руководство киевского режима в ближайшее время не получит военную помощь со стороны стран коллективного Запада, то Россия одержит победу. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Если мы не отправим военную технику на Украину в ближайшие недели, президент России Владимир Путин может победить. Мы не знаем, где он остановится в случае победы", — предупредил он.

Журналист французского издания Le Figaro напомнила польскому президенту, что некоторые представители Республиканской партии США предложили уступить Москве часть регионов Незалежной для урегулирования конфликта. Дуда раскритиковал подобные идеи и отметил, что такие серьёзные вопросы может поднимать только Киев. Однако если кто-то хочет отдать свои территории России, то пусть отдаёт, указал он.

"Когда Эммануэль Макрон говорит о Путине, он думает, что можно достичь соглашения, а я думаю, что соглашение с Путиным невозможно. Единственное, что можно сделать, чтобы остановить Россию, — это поддержать Украину", — заявил президент Польши.