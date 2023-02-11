Оборона украинской армии на южном направлении сыпется благодаря тактике, которую используют российские войска. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части", — сказал офицер.
Военный эксперт подчеркнул, что в современных вооружённых конфликтах доминирует не бронетехника, а разведка, от которой зависит работа артиллерийских систем, ракет и конвенционального вооружения. По этой причине поставки западных танков на Украину без прикрытия авиации будут самоубийством, указал Макгрегор.
"Вы сможете увидеть, как 88 танков сгорят в бою за несколько минут", — рассказал он в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера.
Россия использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт, поэтому ей, в отличие от Украины, не нужно принимать безумных решений для выполнения задач спецоперации, сделал вывод полковник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.