Полковник ВС США Макгрегор: оборона ВСУ на юге Украины рушится из-за тактики России

Оборона украинской армии на южном направлении сыпется благодаря тактике, которую используют российские войска. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части", — сказал офицер.

Военный эксперт подчеркнул, что в современных вооружённых конфликтах доминирует не бронетехника, а разведка, от которой зависит работа артиллерийских систем, ракет и конвенционального вооружения. По этой причине поставки западных танков на Украину без прикрытия авиации будут самоубийством, указал Макгрегор.

"Вы сможете увидеть, как 88 танков сгорят в бою за несколько минут", — рассказал он в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера.

Россия использует передовую тактику с точными ударами и продавливает фронт, поэтому ей, в отличие от Украины, не нужно принимать безумных решений для выполнения задач спецоперации, сделал вывод полковник.