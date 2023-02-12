Социологические опросы населения в Польше фиксируют ухудшение отношения местных жителей к украинским беженцам. Об этом пишет Rzeczpospolita.
Издание отмечает, что у поляков вызывает раздражение преимущественно русский язык, на котором говорят переселенцы, поскольку они считают его враждебным и теряют представление о том, что перед ними украинцы.
Кроме того, элементы внутренней культуры, которые привезли с собой некоторые беженцы с Украины, многим не нравятся.
Речь, в частности, о заносчивости, пристрастии к дорогим автомобилям, несоблюдении запретов вроде ограничения скорости и парковки в не положенных местах.
Ранее украинцы, находящиеся в Польше, пожаловались в соцсетях, что им начали официально выдавать повестки на фронт.
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