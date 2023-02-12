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Rzeczpospolita: в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины

Мир

Социологические опросы населения в Польше фиксируют ухудшение отношения местных жителей к украинским беженцам. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita: в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины

Издание отмечает, что у поляков вызывает раздражение преимущественно русский язык, на котором говорят переселенцы, поскольку они считают его враждебным и теряют представление о том, что перед ними украинцы.

Кроме того, элементы внутренней культуры, которые привезли с собой некоторые беженцы с Украины, многим не нравятся.

Речь, в частности, о заносчивости, пристрастии к дорогим автомобилям, несоблюдении запретов вроде ограничения скорости и парковки в не положенных местах.

Ранее украинцы, находящиеся в Польше, пожаловались в соцсетях, что им начали официально выдавать повестки на фронт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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