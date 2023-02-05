В Польше украинским беженцам начали официально раздавать повестки на фронт

Украинские беженцы, находящиеся в Польше, пожаловались в соцсетях, что им начали выдавать повестки на фронт.

Один из беженцев рассказал на видео, что 23 января в Познани вручили две повестки мужчинам, которые устроились на работу официально. А вечером также раздавали повестки в Тарнове.

Видимо польских работодателей обязали передавать информацию о "защитниках", отметил телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Добавим, кадры жёсткой мобилизации на Украине продолжают выкладывать в Сеть пользователи в Одессе, Киеве, Харькове и других городах. Есть сообщения, что повестки в ВСУ работники военкоматов выдают уже несовершеннолетним, а также инвалидам.