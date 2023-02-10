Спасатели нашли тело третьего россиянина после землетрясения в турецком Хатае

Разбирающие завалы после землетрясения в турецкой провинции Хатай сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины под рухнувшим домом.

В МЧС РФ считают, что это может быть муж и отец женщины и ребёнка, тела которых были найдены ранее.

Ранее в МЧС поступила информация, что в турецкой провинции Хатай, в Антакье, под руинами рухнувшего дома может находиться семья граждан РФ — женщина с двумя детьми. В их поисках приняли участие российские спасатели из Кахраманмараша.

"В ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка", — сообщили представители МЧС в разговоре с РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее на юго-востоке Турции 6 февраля, унесло жизни более 16,5 тысячи человек.