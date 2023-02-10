Разбирающие завалы после землетрясения в турецкой провинции Хатай сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины под рухнувшим домом.
В МЧС РФ считают, что это может быть муж и отец женщины и ребёнка, тела которых были найдены ранее.
Ранее в МЧС поступила информация, что в турецкой провинции Хатай, в Антакье, под руинами рухнувшего дома может находиться семья граждан РФ — женщина с двумя детьми. В их поисках приняли участие российские спасатели из Кахраманмараша.
"В ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка", — сообщили представители МЧС в разговоре с РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее на юго-востоке Турции 6 февраля, унесло жизни более 16,5 тысячи человек.
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