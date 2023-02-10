Залужный: две российские ракеты "Калибр" вошли в пространство Молдавии и Румынии

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты "Калибр" вошли в пространство Молдавии и Румынии в результате массированного удара по Украине. Затем ракеты снова оказались над Незалежной в точке пересечения границ трёх государств, указал он в своём Telegram-канале.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что ВСУ могли сбить "Калибры", летящие над Молдавией и Румынией. Однако не сделали этого из-за понимания "угрозы населению иностранного государства".