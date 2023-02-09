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JW: призывная кампания Украины похожа на отчаянный фольксштурм нацистов в 1945 году

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Насильственная мобилизация, организованная киевским режимом, похожа на "отчаянный фольксштурм" нацистской Германии в 1945 году. Об этом сообщает Junge Welt.

JW: призывная кампания Украины похожа на отчаянный фольксштурм нацистов в 1945 году

По информации немецкого издания, очередная призывная кампания Украины отличается массовым характером, ведь Киеву необходимо восполнить потери. Автор материала считает, что украинский президент Владимир Зеленский намерен сражаться до последнего жителя страны.

Как пояснил обозреватель, силовики жестоко расправляются с теми, кто отказывается от мобилизации. Он отметил, что на Украине фиксируются случаи избиения мужчин во время вручения повесток. Автор подчеркнул: такие действия Киева лишены смысла, ведь на линию соприкосновения уезжают военнослужащие, которые не готовы к участию в боях. В статье сказано, что во Львовской области Украины на службу призвали человека с инвалидностью.

"Это чем-то напоминает отчаянный фольксштурм нацистов весной 1945 года", — резюмировал обозреватель.

Журналист добавил, что раздающие повестки украинские силовики стали восприниматься в качестве "посланников смерти".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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