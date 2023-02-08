На Украине появились предложения сломать конечности, чтобы избежать мобилизации в ВСУ

В подъездах домов на Украине стали появляться объявления от "врачей со стажем" с предложением сломать конечности, чтобы получить отсрочку от мобилизации и вероятной отправки в "артёмовскую мясорубку".

Так, один из авторов подобного объявления пишет, что поможет сломать руку или ногу под анестезией и с гарантией. По словам "доктора" перелом быстро срастётся (в случае с рукой — за месяц), а мужчина получит отсрочку от призыва в ряды украинской армии на полгода.

Отметим, во всех подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах раздача повесток в последнее время ведётся очень активно. Отлавливают потенциальных призывников во дворах, магазинах, на заправках. Военкомы даже идут на хитрость, размещая объявления в соцсетях от имени женщин, желающих познакомиться.