Олаф Шольц занял место Владимира Зеленского во время совместного выступления в Париже. Неловкую ситуацию "разрулил" Эммануэль Макрон.
Забавная ситуация произошла с лидерами трëх стран, когда они готовились сделать совместное заявление с трибун в Париже.
Канцлер Германии решил занять место по правую руку Макрона. Зеленскому досталось место с другого края, однако вскоре руководители государств поняли, что произошла путаница.
За спиной Шольца оказался флаг Украины, а Зеленский чуть было не начал выступать под флагом ФРГ.
Макрон, который единственный занял правильное место, жестом пригласил своих высокопоставленных гостей поменяться местами.
"Когда Шольц захотел постоять на фоне украинского флага", — комментируют ситуацию в украинских пабликах.
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