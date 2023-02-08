Зеленский и Шольц ркстерялись и перепутали трибуны в Елисейском дворце

Олаф Шольц занял место Владимира Зеленского во время совместного выступления в Париже. Неловкую ситуацию "разрулил" Эммануэль Макрон.

Забавная ситуация произошла с лидерами трëх стран, когда они готовились сделать совместное заявление с трибун в Париже.

Канцлер Германии решил занять место по правую руку Макрона. Зеленскому досталось место с другого края, однако вскоре руководители государств поняли, что произошла путаница.

За спиной Шольца оказался флаг Украины, а Зеленский чуть было не начал выступать под флагом ФРГ.

Макрон, который единственный занял правильное место, жестом пригласил своих высокопоставленных гостей поменяться местами.

"Когда Шольц захотел постоять на фоне украинского флага", — комментируют ситуацию в украинских пабликах.