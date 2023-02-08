В Польше заявили, что у Украины может быть ядерное оружие

Украина может располагать ядерным оружием, но пока молчит об этом, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Как подчеркнул польский генерал, у киевского режима есть большое количество АЭС, что не исключает возможность создания ядерного вооружения.

"Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, учёные, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть всё, чтобы иметь такое оружие", — пояснил Скшипчак Radio ZET.

При этом генерал уточнил, что как такового запрета на ядерное оружие для Украины нет и она "может его иметь".