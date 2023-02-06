Сегодня британская газета Daily Mail вышла с двумя радостными броскими заголовками: "Том Круз выдвигается в президенты США" и "Украина капитулировала!" Об этом пишет политический обозреватель Владимир Корнилов в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что второй заголовок его особенно порадовал. Однако выяснилось, что это статья о технологии дипфейка.
По мнению эксперта, если сказать просто, то западные СМИ пока что репетируют, прощупывают, готова ли публика к подобным известиям.
Ранее воюющий под Соледаром командир ВСУ с позывным "Припять" заявил в интервью украинскому телеканалу, что не верит в искренность слов Запада о победе Украины.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.