В Daily Mail вышла с статья заголовком "Украина капитулировала!"

Сегодня британская газета Daily Mail вышла с двумя радостными броскими заголовками: "Том Круз выдвигается в президенты США" и "Украина капитулировала!" Об этом пишет политический обозреватель Владимир Корнилов в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что второй заголовок его особенно порадовал. Однако выяснилось, что это статья о технологии дипфейка.

По мнению эксперта, если сказать просто, то западные СМИ пока что репетируют, прощупывают, готова ли публика к подобным известиям.

Ранее воюющий под Соледаром командир ВСУ с позывным "Припять" заявил в интервью украинскому телеканалу, что не верит в искренность слов Запада о победе Украины.