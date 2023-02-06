Во время выступления президента России Владимира Путина в Волгограде над российским лидером был замечен "таинственный НЛО, меняющий цвет", сообщили британские СМИ. Так, по "данным" журналистов, объект якобы появился в тот момент, когда Путин говорил об ответе Москвы на угрозы Запада.
Что примечательно, ЛНО якобы "зависло" высоко в небе именно над Волгоградом.
"Таинственный корабль "поменял цвет и высоту" в небе над Волгоградом, где президент России произнёс своё последнее леденящее душу обращение", — пишет Daily Star.
Как отметили авторы, эту историю им якобы поведали "российские пилоты" и они же уточнили, что инцидент произошёл, когда российский президент намекал на "ядерное оружие".
Естественно, ни фото, ни видео доказательств, СМИ не предъявили.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.