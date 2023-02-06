Daily Star: "таинственный НЛО" пролетел над Путиным во время выступления в Волгограде

Во время выступления президента России Владимира Путина в Волгограде над российским лидером был замечен "таинственный НЛО, меняющий цвет", сообщили британские СМИ. Так, по "данным" журналистов, объект якобы появился в тот момент, когда Путин говорил об ответе Москвы на угрозы Запада.

Что примечательно, ЛНО якобы "зависло" высоко в небе именно над Волгоградом.

"Таинственный корабль "поменял цвет и высоту" в небе над Волгоградом, где президент России произнёс своё последнее леденящее душу обращение", — пишет Daily Star.

Как отметили авторы, эту историю им якобы поведали "российские пилоты" и они же уточнили, что инцидент произошёл, когда российский президент намекал на "ядерное оружие".

Естественно, ни фото, ни видео доказательств, СМИ не предъявили.