Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал о переговорах Запада и Владимира Путина в начале СВО.
Беннет отметил, что выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Он рассказал, что переговоры были прерваны по инициативе западных государств. Он назвал Германию и Францию.
По словам бывшего премьера, Запад пришëл к решению "громить Путина, а не договариваться".
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