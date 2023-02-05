Экс-премьер Израиля: Запад прервал переговоры, чтобы "громить Путина"

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал о переговорах Запада и Владимира Путина в начале СВО.

Беннет отметил, что выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Он рассказал, что переговоры были прерваны по инициативе западных государств. Он назвал Германию и Францию.

По словам бывшего премьера, Запад пришëл к решению "громить Путина, а не договариваться".