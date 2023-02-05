Мирошник: жизнь Зеленского находится в руках Запада и может оборваться в любой момент

Дипломат Родион Мирошник прокомментировал слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что президент РФ Владимир Путин в марте 2022 года пообещал не устранять главу Украины Владимира Зеленского.

Он не исключил, что Запад готовит для украинского президента образ "павшего героя". По его словам, в случае гибели Зеленского западные страны попытаются обвинить в этом российского лидера.

"Усугубить же это можно нарушением якобы существующего обещания Путина", — сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Как пояснил дипломат, "случайную" гибель министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского следует рассматривать в качестве нового знака для Зеленского, который означает, что жизнь руководителя Украины находится в руках "западных хозяев" и способна оборваться в любой момент.

Ранее Беннет заявил, что украинский президент вышел из бункера и вернулся в своей кабинет, узнав об отсутствии у Путина намерения убивать его.