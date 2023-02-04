Скотт Риттер: власти США начали подготовку к поражению Зеленского

Вашингтон знает о неизбежности поражения Украины и уже начал подготовку к такому сценарию внутри страны. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.

Он заявил, что российская армия строит мощный ударный кулак, которому Киеву нечего противопоставить.

Эксперт также задал вопрос: как можно продолжать отправлять военную технику украинской армии, зная, что их победа невозможна?

Все уже признают, что поражение Украины неизбежно, а администрации Байдена придётся после падения режима Зеленского отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия могла победить в конфликте, заключил бывший разведчик.