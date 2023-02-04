Полковник Макгрегор: Россия не остановится, пока полностью не разгромит ВСУ

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока полностью не разгромит украинскую армию, которая превратилась в угрозу её безопасности при содействии Запада. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.

Эксперт заметил, что русские отвечают на угрозу, распространившую метастазы по Восточной Украине, и предназначенную для разрушения самой России. Это называют на Западе "вторжением", но на самом деле это контрудар, добавил он.

По словам офицера, президент РФ Владимир Путин принял решение о демилитаризации вооружённых сил Украины (ВСУ) с самого начала спецоперации.

"Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России", — заключил аналитик.