Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока полностью не разгромит украинскую армию, которая превратилась в угрозу её безопасности при содействии Запада. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.
Эксперт заметил, что русские отвечают на угрозу, распространившую метастазы по Восточной Украине, и предназначенную для разрушения самой России. Это называют на Западе "вторжением", но на самом деле это контрудар, добавил он.
По словам офицера, президент РФ Владимир Путин принял решение о демилитаризации вооружённых сил Украины (ВСУ) с самого начала спецоперации.
"Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России", — заключил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.