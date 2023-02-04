Французы припомнили Макрону обстрелы ВСУ в Донбассе: "Стоп, хватит!"

Французские пользователи Сети возмутились заявлением президента страны Эммануэля Макрона о том, что для Парижа "нет табу" в вопросе поставок вооружения Украине. По мнению пользователей, глава потакает лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.

Кроме того, французы напомнили Макрону о том, что несколько лет ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса.

"На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе", — написал один из пользователей под соответствующей статьёй Le Figaro.

По мнению французов, Макрон ничего не делает для своей страны, но потакает режиму Зеленского.

"Этот тип по фамилии Зеленский с каждым днём просит немного больше, чем до этого. Мы уже дали ему неплохую амуницию, причем платили за неё французы! Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить", — поддержал ещё один комментатор.

Кроме того, читатели усомнились, что план Парижа по ослаблению России сработает, даже при условии поставок истребителей Украине.

"Проблема в том, что поставить Россию на колени, как обещал наш чудесный министр финансов Бруно, будет отнюдь не легко. Пока европейцы бастуют и протестуют, российские заводы работают на полную мощность", — резюмировали пользователи.