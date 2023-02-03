Джабаров уверен, что на предстоящем саммите в Киеве Украину не примут в ЕС досрочно

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, на предстоящем саммите ЕС и Украины не стоит ожидать, что Киев будет вот так сразу принят в Евросоюз.

"Главное судьбоносное решение для Украины, было бы ее досрочное принятие в состав Евросоюза. Но этого не произойдет ни при каких условиях", — сказал Джабаров в видеоинтервью "Парламентской газете".

Сенатор убеждён, что вопрос досрочного принятия Украины в ЕС вообще не будет подниматься в ходе встречи, так как Европе совсем не нужна разрушенная, стоящая на краю краха страна.

Джабаров убеждён, что Украина нужна Европе только в качестве авангарда борьбы с Россией, в то время как для мирной жизни в ЕС необходимости в этой стране точно нет.

Парламентарий считает, что сейчас вообще странно проводить саммит на Украине, в которой идут боевые действия.

"Они хотят показать всему миру, что Россию они не боятся. Но я думаю, что они совершают ошибку. Мы, конечно, не собираемся, я так думаю, наносить какие-то удары по Киеву в связи с проведением там подобных мероприятий. Но думаю, что ситуация изменится в ближайшее время, когда ехать в Украину стает не очень комфортно", — добавил Джабаров.