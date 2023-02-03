Подоляк заявил, что "сейчас не время" вести переговоры с Россией

Сейчас не время для переговоров с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанскому изданию.

Так представитель киевского режима ответил на вопрос журналиста, ведёт ли сейчас Украина переговоры с РФ. Также Подоляк утверждал, что вести переговоры не хочет Москва.

Ранее политолог Марат Баширов назвал стержнем будущего перемирия — раздел Украины, о котором, возможно, стали задумываться на Западе. Так эксперт прокомментировал информацию СМИ о том, что Байден якобы предлагал пойти на уступки России, оставив ей уже освобождённые украинские территории в обмен на мирное соглашение.