Сейчас не время для переговоров с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанскому изданию.
Так представитель киевского режима ответил на вопрос журналиста, ведёт ли сейчас Украина переговоры с РФ. Также Подоляк утверждал, что вести переговоры не хочет Москва.
Ранее политолог Марат Баширов назвал стержнем будущего перемирия — раздел Украины, о котором, возможно, стали задумываться на Западе. Так эксперт прокомментировал информацию СМИ о том, что Байден якобы предлагал пойти на уступки России, оставив ей уже освобождённые украинские территории в обмен на мирное соглашение.
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