Песков о словах экс-министра обороны: США хотели сильную Россию — они её получили

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу слов бывшего министра обороны США Роберта Гейтса о том, что его стране нужна "сильная Россия".

Представитель Кремля отметил, что США получили, что хотели — сильную Россию, под контролем которой находятся ядерные вооружения.

"Получается, что США имеют то, в чем они заинтересованы — они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения", — сказал Песков по этому поводу.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что этими словами Гейтс "констатировал реальность".

До этого экс-министр обороны США сообщил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Россией управляло сильное правительство, которое держало бы под надёжным контролем ядерные мощности страны.