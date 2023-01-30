Зеленский заявил, что Россия начала реванш

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала реванш.

"Россия очень хочет какого-то большого реванша, я думаю, что она его начала", — сказал лидер киевского режима.

Кроме того, он добавил, что цель украинской армии понемногу всех "останавливать, разбивать и готовить своё большое контрнаступление".

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал количество бронетехники, которое требуется Украине для готовящегося весной контрнаступления ВСУ. По его словам нужно минимум 300 танков и 500 боевых машин пехоты.