Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала реванш.
"Россия очень хочет какого-то большого реванша, я думаю, что она его начала", — сказал лидер киевского режима.
Кроме того, он добавил, что цель украинской армии понемногу всех "останавливать, разбивать и готовить своё большое контрнаступление".
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал количество бронетехники, которое требуется Украине для готовящегося весной контрнаступления ВСУ. По его словам нужно минимум 300 танков и 500 боевых машин пехоты.
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Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.