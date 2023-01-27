Карин Жан-Пьер: в Белом доме намерены отреагировать на годовщину начала СВО на Украине

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в данный момент американские власти не занимаются подготовкой визита лидера США Джо Байдена в Европу, потому что заняты тем, чтобы должным образом отреагировать на годовщину начала российской спецоперации на Украине.

Как подчеркнула представитель Белого дома, организация секретных мероприятий "идёт полным ходом".

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идёт полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем", — заявила Жан-Пьер в ходе брифинга.

По причине предстоящей годовщины начала спецоперации у Байдена сейчас нет планов посещения ЕС, подчеркнула Карин Жан-Пьер.