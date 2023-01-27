Японский депутат Мунэо Судзуки уверен, что поставка западных танков ВСУ будет иметь негативные последствия.
Судзуки напомнил, что ФРГ накануне приняла решение отправить Киеву 14 танков Leopard 2, а США — танки Abrams.
"Уверен, что оружие Запада затянет конфликт и увеличит число жертв среди гражданских лиц. Продолжат гибнуть женщины, дети и старики", — цитирует парламентария ТАСС.
Депутат потребовал от премьер-министра Фумио Кисиды и других мировых лидеров бросить все силы на мирное урегулирование украинского конфликта.
Он уверен, что Украине пора сдаться, чтобы не повторить судьбу Японии, которая из-за поздней капитуляции в ходе Второй мировой войны столкнулась с бомбардировками Токио и сбросом ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.
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