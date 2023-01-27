Японский депутат Судзуки: передача западных танков ВСУ затянет конфликт на Украине

Японский депутат Мунэо Судзуки уверен, что поставка западных танков ВСУ будет иметь негативные последствия.

Судзуки напомнил, что ФРГ накануне приняла решение отправить Киеву 14 танков Leopard 2, а США — танки Abrams.

"Уверен, что оружие Запада затянет конфликт и увеличит число жертв среди гражданских лиц. Продолжат гибнуть женщины, дети и старики", — цитирует парламентария ТАСС.

Депутат потребовал от премьер-министра Фумио Кисиды и других мировых лидеров бросить все силы на мирное урегулирование украинского конфликта.

Он уверен, что Украине пора сдаться, чтобы не повторить судьбу Японии, которая из-за поздней капитуляции в ходе Второй мировой войны столкнулась с бомбардировками Токио и сбросом ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.