Арестович высказался о главном страхе украинцев и хлопцах с фронта

Алексей Арестович объяснил, что грозит Украине после победы над Россией.

Украинский военный аналитик предупредил сограждан о том, никакие "хлопцы с фронта" ничего не поменяют. Он считает, что героев ВСУ растащат по политическим лагерям.

Арестович уверен, что многих людей, вернувшихся из зон боевых действий, нужно будет спасать самих, так как они будут разбиты психически и физически.

Он обратил внимание на возвращение в политическое поле Виктора Медведчука.

"Главный страх украинца сегодня — вернуться в страну, в которой все останется, как прежде — коррупция и кумовство. И Медведчук — в той или иной реинкарнации", — объяснил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Он призвал украинцев не дать политикам снова себя обмануть.