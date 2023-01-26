РИА Новости: Нидерланды трясёт от жадности на фоне добычи газа в Гронингене

Журналист РИА Новости Сергей Савчук обратил внимание на публикацию The Financial Times. В ней рассказали о ситуации в Нидерландах, которые продолжают добывать природный газ в бассейне Гронингер. Страна вынуждена это делать из-за энергетического кризиса, высоких цен на энергоносители, возможности получить на этом сверхприбыль. Об этом говорят не прямо, однако подтекст прослеживается.

Газовое месторождение в Гронингене было открыто в 1959 году, а в 1963 запущена добыча. Запасов топлива хватило как самими Нидерландам, так и крупным зарубежным компаниям. Среди них Shell и ExxonMobile.

"Экономику Нидерландов, невзирая на хлещущие потоки денег, стало лихорадить. Это явление получило название "голландская болезнь". Спустя десять лет через аналогичное искушение быстрым богатством прошли Саудовская Аравия, Нигерия и Мексика, где обнаружились громадные запасы нефти, новой крови мировой экономики", — говорится в публикации.

Когда за газ "дерутся" покупатели, готовые купить топливо за безумную цену, Нидерланды не против оживить три сотни скважин Гронингена, заключил Савчук.